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رياضة

جمال بلماضي عقب فوزه بأفضل مدرب في إفريقيا: الفخر لـ منتخب الجزائر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:36 م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
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محمد رشاد
علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2019.

وتوج بلماضي بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2019 خلال فعاليات حفل جوائز كاف المقام حاليًا في مدينة الغردقة بمصر.

وقال جمال بلماضي في كلمته بعد الفوز بالجائزة: "بالفعل منافسة قوية ورائعة في آخر نسخة من أمم إفريقيا، منتخب الجزائر خاض منافسات قوية وأعطاني الفرصة للترشح لجائزة أفضل مدرب ، هذا فخر كبير أن أحقق الجائزة، والفخر كله لي بمنتخب الجزائر لتحقيق الفوز لصالح بلدنا".

وأضاف: "أحد الزملاء قال لي لا تنس اللاعبين لأنك تفوز بأدائهم، أمتلك فريقًا رائعًا أدى بشكل جيد ولن أنساهم".

واختتم: "أنا هنا اليوم بفضل عمل منتخب الجزائر الجيد".

يذكر أن منتخب الجزائر حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2019 الماضية بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في مباراة النهائي.
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