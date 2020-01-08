الطلاق بالبلوك .. مأذون شرعي يكشف عن خطورة زواج الفيس بوك .. فيديو

أكد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، أن السوشيال ميديا انتهكت حرمات البيوت ودمرت العلاقات فيها.





وقال إبراهيم سليم، في لقائه على فضائية "النهار"، إن السوشيال ميديا أحدث انفتاحًا غريبًا في المجتمع، حتى صار الرجل والمرأة يسأل عن حكم الزواج وإتمام الصيغة على مواقع السوشيال ميديا وكل طرف فيهما في مكان مختلف.





وعلق ساخرًا على الزواج عبر الفيس بوك "لو الراجل حب يطلق هيعمل بلوك لمراته" منوها أن عقد الزواج وتوثيقه تترتب عليه حقوق المرأة في النسب والميراث ومؤخر الصداق والمهر.





وأكد أن الشباب يحاولون إقناع الفتيات بأدلة غير شرعية من أجل الزواج بالفتيات عبر الفيس بوك والهدف هو إشباع رغباتهم فقط ولا يريدون حياة مستقرة وبناء أسرة متكاملة.



