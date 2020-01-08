أردوغان يزور الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة الجزائر.
وبحسب تلفزيون "النهار" الجزائري، فإن تبون وجه دعوة رسمية لنظيره التركي لزيارة البلاد، وذلك خلال اجتماع الرئيس الجزائري بوزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو في إطار زيارته للبلاد.
وأوضح أن الطرف التركي قبل دعوة الرئيس تبون، على أن يُحدد موعدها في الأيام القادمة.
كان تبون استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور البلاد، وناقش الطرفان"الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية, التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة".