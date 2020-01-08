نبيلة عبيد: الرقابة لم تعترض على فيلم الراقصة والسياسي.. فيديو

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن كاتب سيناريو الراقصة والسياسي، كان هو المسؤول الأول والأخير عن الفيلم، مضيفة: "كنت أقوم بتجسيد شخصية في العمل الفني فقط".





وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "لم نتلق أي مشكلة بسبب فيلم الراقصة والسياسي والرقابة لم تعترض على الفيلم".





وتابعت نبيلة عبيد: "تم الانتهاء من سيناريو فيلم الراقصة والسياسي في شهر ونصف فقط، ووافقت على المشاركة فيه، وكان الفيلم كان به حالة جيدة وظهر على الشاشة المجهود الذي تم بذله في الفيلم".





وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".



