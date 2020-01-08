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توك شو

نبيلة عبيد: الرقابة لم تعترض على فيلم الراقصة والسياسي.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:13 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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هاني حسين
قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن كاتب سيناريو الراقصة والسياسي، كان هو المسؤول الأول والأخير عن الفيلم، مضيفة: "كنت أقوم بتجسيد شخصية في العمل الفني فقط".

وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "لم نتلق أي مشكلة بسبب فيلم الراقصة والسياسي والرقابة لم تعترض على الفيلم".

وتابعت نبيلة عبيد: "تم الانتهاء من سيناريو فيلم الراقصة والسياسي في شهر ونصف فقط، ووافقت على المشاركة فيه، وكان الفيلم كان به حالة جيدة وظهر على الشاشة المجهود الذي تم بذله في الفيلم".

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد: "بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون".
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