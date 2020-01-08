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توك شو

الحرس الثوري الإيراني: نعتبر إسرائيل حليفاً لـ أمريكا في قتل قاسم سليماني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:58 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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هاني حسين
أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه يعتبر إسرائيل حليفًا للولايات المتحدة الأمريكية في قتل قاسم سليماني، وفقًا لـ خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط عشرات الصواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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