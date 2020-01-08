تجربة مثيرة.. شاب يصور لحظة القفز من برج خليفة.. وولي عهد دبي يعلق

يعد برج خليفة من المعالم البارزة في مدينة دبي نظرًا لارتفاعه الشاهق، الذي يخطف الأنظار ويجعل أعين من يسير بجانبه معلقة للأعلى حتى تدرك نهايته، ولكن في تجربة جديدة ومثيرة يوضح مقطع فيديو زاوية أخرى لبرج خليفة.





حيث قام شاب يدعى "جوني شير" بتصوير مقطع فيديو لبرج خليفة من زاوية مختلفة كليًا، وهي من أعلى نقطة بالبرج، وذلك عن طريق طائرة "درون".





وركز"جوني" في الفيديو على تصوير المشهد من أعلى البرج ومن ثم السقوط من أعلى البرج للأسفل، ليشعر من يراه بأنه يغوص بجانب البرج وطوابقه، تشبه تمامًا لحظة قفز شخص من أعلى البرج وما سيراه خلال قفزته.





وكان ولي عهد دبي، "الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم" قد شارك الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا : "عن قرب مع برج خليفة".