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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يلغي رحلته المقررة إلى السعودية والإمارات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:32 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
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قسم الخارجي
قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلغاء رحلته المقررة للشرق الأوسط في نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء ألغى رحلة كانت مقررة إلى السعودية والإمارات وعمان خلال نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حظرا، على شركات الطيران المدني في الولايات المتحدة، بالتحليق فوق العراق وإيران والخليج وخليج عمان.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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