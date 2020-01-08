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رياضة

وليد سليمان يحتفل بـ اختياره نسر ديسمبر في الأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:17 ص
وليد سليمان نجم الاهلي
وليد سليمان نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
أعرب وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ اختياره "نسر شهر ديسمبر" في الفريق. 

ونشر وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له من احتفال الاهلى به، وعلق عليها: " الحمد لله ".

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر المتجهة إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" بعد قيده إفريقيًا، واستبعاد صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

وفي الوقت ذاته استبعد فايلر كلًا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود وحيد وحسام عاشور بسبب الإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.
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