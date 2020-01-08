نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، بزيارة لمحافظة البحر الأحمر، تفقد خلالها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة.



وذلك برفقة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.



واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، زيارتهم للمحافظة، بعقد اجتماع مع مسئولى شركة مياه الشرب والصحى الصحى بمحافظة البحر الأحمر، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروعات، لمتابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من التنفيذ وبأعلى جودة.



كما تفقد نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة المعالجة بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/يوم، وذلك من خلال بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الإنتاج الحربى، كما تفقدوا عددًا من روافع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية، والتى تخدم مدينة الغردقة، حيث تم توجيه الشركات المنفذة واستشارى المشروع، بتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء فى الأوقات المحددة.



وخلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والتنسيق بين الوزارة والمحافظة لمتابعة البرامج الزمنية للتنفيذ.



وأكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، استمرار الدعم والتنسيق اللازم، والعمل على تذليل العقبات لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة، كما أصدر تعليماته للجهات المعنية بالمحافظة، بضرورة الانتهاء من التنسيقات المطلوبة لعمل الغابات الشجرية اللازمة لمشروعات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك فى أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى تشغيل المشروع، والاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم إنفاقها بتلك المشروعات.



كما توجه محافظ البحر الأحمر بالشكر لوزير الإسكان، على سرعة استجابته لمطالب المحافظة، وتكليف قيادات الوزارة، بتفقد مشروعات المياه والصرف الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات لخدمة سكان محافظة البحر الأحمر.





