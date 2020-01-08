محافظ الدقهلية: انتهاء الكشف على 1692 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1692 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية كفر الأطرش مركز شربين خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم إصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة،وتحويل 15مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة،وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل158حالة، و295 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على135من أمراض السكر والضغط.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة استمرت على مدار يومي 6،7يناير الجاري، وضمت 10 عيادات متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 32ندوة تثقيفية.