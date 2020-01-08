أول رد عربي على الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

أعرب وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي، عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎





وقال المزروعي، إنه "يأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة ب‍الشرق الأوسط"ـ وذلك حسب وكالة "رويترز".





واعتبر، أن "الوضع الحالي ليس حربا"، مضيفا "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في المعروض، دعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط".





وقال وزير الطاقة الإماراتي:"لسنا قلقين في الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه‎"، مشيرا إلى أن "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



