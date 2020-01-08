الخطيب يرفض مخطط إجبار رباعي الأهلي على الاعتزال بنهاية الموسم

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محاولات البعض بعدم التجديد للرباعي الكبار بالفريق الأول ومنحهم فرصة الاعتزال بنهاية الموسم.



وأصر الخطيب على أن يتم التجديد للرباعي لحاجة الفريق للخبرات بجانب روح الفانلة الحمراء، حيث يعد شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي هم آخر عناصر الجيل الذهبي.



وطالب الخطيب من سيد عبدالحفيظ إنهاء الأمر وحسم التجديد لهم علي أن يكون مشاركتهم في يد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بجانب أن بقائهم في الموسم الجديد من عدمه يكون قرارهم بمفردهم.



ويرفض الرباعي إكرامي وعاشور وفتحي ووليد سليمان محاولات البعض داخل جهاز الكرة بالوصول بهم إلي طريق الاعتزال عن طريق عدم المشاركة أساسيًا، وتسود حالة من الغضب الشديد لدى أحمد فتحي تحديدًا من تلك الطريقة التي يتم تعامله بها خاصة أنه قادر على العطاء والمشاركة بشكل أساسي في ظل تراجع مستوى محمد هاني بصورة واضحة.

