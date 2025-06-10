النيابة تحقق في حادث أتوبيس وتروسيكل بالعمرانية.. والكاميرات تحت المراجعة

تباشر نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم نتيجة حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل في العمرانية بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وانتداب خبراء من المرور لإعداد تقرير وافي عن الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

ورجحت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد التروسيكل فاصطدم بالاتوبيس، وأسفر عن سقوط المصابين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة أخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل وإصابة 6 أشخاص، تم رفع آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.