بدموع حارة.. أم تناشد الرئيس السيسي: إلحقوا ابني قبل ما يضيع مني.. فيديو

تناشد والدة الطفل حسن، البالغ من العمر 3 سنوات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنقاذ ابنها من الموت بعد إصابته بفيروس مناعي بالمخ، يحدث لـ طفل في المليون.





تحكي والدة الطفل "حسن"، بدموع حارة حكايتها لـ"صدى البلد" قائلة: ابني كان طفلاً طبيعياً بيلعب ويجري ويقول بابا وماما مفيهوش أي حاجة حتي عمر سنة، حدث له احتقان بالحلق وتلقي علاج الاحتقان الطبيعي، ولكن بعد يوم من العلاج دخل في غيبوبة تامة دون أي مقدمات.





واستكملت قائلة: دخلنا مستشفى الدمرداش وأخبرونا الأطباء بحدوث فشل في وظائف التنفس وتم وضعه علي الأجهزة ولم يسمح لنا بدخول العناية المركزة واستمر بها لأربعة أشهر، وكانت الصدمة سلموني ابني روح فقط لا يتحرك ولا يتكلم ولا يرى".





وأكد الأطباء والتقارير الطبية علي إصابة ابني بمرض نادر يحدث لطفل في المليون وهو"فيروس مناعي بالمخ ، يهاجم الفيروس فيه نفسه بدلاً مهاجمته للجسم ويحتاج للعلاج بالخارج، وأن الأدوية تنحصر فقط في تخفيف نوبات التشنج وتخفيف حدتها وآلامها علي الطفل.





"بنصرف فى الشهر الواحد حوالى 10 آلاف جنيه "قالتها والدة الطفل مؤكدة علي عدم جدوتها وأن طفلها حسن وائل لا يزال فى حالة صحية سيئة، لا يرى ولا يتكلم ويحتاج لعلاج فورى وزرع قرني حيث إن الفيروس أدى إلي انفجار بالقرنية.





بالحديث عن الروتين اليومي لرعاية الطفل قالت: يتناول الطعام عن طريق انبوبة التغذية بالإضافة إلي جلسات تنفس أدوية يومية للتخفيف فقط من حالة التشنج القوية التي تصيبه بشكل مستمر وتجعل ظهره يتقوس علي شكل دائري ويبدأ في البكاء وتبدأ أعصاب يده في التصلّب وقدمه في التخشب بشكل دائم.





وأكدت والدة "حسن"، أنه تم عرضه علي كبار الأطباء بمستشفيات مختلفة، وأفاد الأطباء أن "حسن" ليس له علاج بمصر إطلاقًا وأنه يحتاج للسفر للخارج في أسرع وقت ليتم زرع الخلايا الجزعية وقرنية للعين.





وتابعت: "أتمني صوتي يصل للرئيس عبد الفتاح السيسي ويعتبر حسن ابنه أو حفيده ويتم علاجه بالخارج حيث إنه يحتاج زرع قرنية وتكلف حوالي 50 ألف، بالإضافة الي جلسات تأهيل تصل إلي 200 ألف جنيه للجلسة الواحدة.



