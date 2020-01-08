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فن

في ذكرى ميلاد مريم فخر الدين.. قصة زيارة رشدي أباظة وإطلاقه النار على منزلها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:37 م
مريم فخر الدين ورشدي
مريم فخر الدين ورشدي اباظة
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قسم الفن
يصادف اليوم الأربعاء 8 يناير ذكر ميلاد جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت في 3 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكانت مريم فخر الدين صرحت في لقاء تلفزيوني سابق لها بقصة حب الفنان الراحل رشدي أباظة لها، وقالت في لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي: «رشدي أباظة كان بيبصبصلي».

ووصلت قصة حب رشدي أباظة للراحلة مريم فخر الدين، إلى حد التهور، وقالت: إن أباظة أبدى رغبته في زيارتها بالمنزل إلا انها رفضت لغلبة الطابع المصري عليها بالرغم من أن والدتها أوروبية مجرية.

وأشارت مريم فخر الدين، في حوارها المتلفز، إلى أن رشدي أباظة، تمسك بالذهاب إلى منزلها لكنها لم تفتح له الباب، فقرر أباظة إطلاق النار على قفل الباب لفتحه عنوة، ما نتج عنه ثقبا في الباب.

وأوضحت مريم فخر الدين، أنها لم تعالج الثقب الناتج عن رصاص رشدي أباظة، وتركته تذكارا للواقعة، مشيرة إلى أنها في تلك اللحظة فرت هاربة من سلم المطبخ.
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