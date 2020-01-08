هيقع علينا.. أهالى دراجيل بالمنوفية يشكون من تصدع الكوبرى العلوى بالقرية

شكا المواطن وليد محمد عبد الفتاح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تصدع الكوبرى العلوى بقرية دراجيل بمحافظة المنوفية .



وقال فى شكواه: "نستغيث نحن أهالى قرية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفية من كارثة قد تحدث، حيث إن الكوبرى العلوى بالقرية، والذى يربط القرية بالبلاد حولها يمر عليه آلاف المواطنين يوميا، بالإضافة إلى مئات السيارات والأتوبيسات، معرض للانهيار فى أى وقت، وذلك بسبب تآكل خرسانة الأعمدة وحدوث شروخ به".



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