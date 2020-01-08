AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

هيقع علينا.. أهالى دراجيل بالمنوفية يشكون من تصدع الكوبرى العلوى بالقرية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:43 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن وليد محمد عبد الفتاح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تصدع الكوبرى العلوى بقرية دراجيل بمحافظة المنوفية .

وقال فى شكواه: "نستغيث نحن أهالى قرية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفية من كارثة قد تحدث، حيث إن الكوبرى العلوى بالقرية، والذى يربط القرية بالبلاد حولها يمر عليه آلاف المواطنين يوميا، بالإضافة إلى مئات السيارات والأتوبيسات، معرض للانهيار فى أى وقت، وذلك بسبب تآكل خرسانة الأعمدة وحدوث شروخ به".

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه الصرف الصحي هتموتنا .. سكان مرسي محمود وحسن إسماعيل بأرض اللواء يستغيثون

بنشرب مياه ملوثة..أهالى كفر بهيدة بالدقهلية يشكون تلوث مياه الشرب

أهالى قرية الشيشينى بكفر الشيخ يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

أهالى قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج يناشدون المسئولين برصف الطرق

أهالى قرية كوم مازن بالمنوفية يطالبون بتوفير أطباء للوحدة الصحية

مواطن يشكو من عشوائية الميكروباصات بنزلة كوبري الملك فيصل اتجاه الجيزة

ترشيحاتنا

تونس تضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا

عقب الهجوم الإيراني.. اليابان تتخذ خطوة عسكرية نحو الشرق الأوسط

قاومت الخيانة | تعليق ناري من ابنة أصالة بعد انفصال أمها عن طارق العريان

عاجل| الخارجية الفرنسية تندد بالهجمات الايرانية ضد قوات التحالف الدولي

بعد صفعة إيران.. ترامب يلقي خطاباً في هذا التوقيت

أسعار الذهب ترتفع 24 جنيها بأول أسبوع في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مزحة.. سائق متهور يطلق النار على مجموعة أطفال ويصيب اثنين

بملابس محتشمة.. شاهد إطلالة نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها

عروس تمنع صديقتها من حضور حفل زفافها لسبب غير متوقع.. تفاصيل