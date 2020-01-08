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أخبار العالم

أول تعليق من الناتو على قصف إيران قواعد أمريكية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:18 م
أول تعليق من الناتو
أول تعليق من الناتو على قصف إيران قواعد أمريكية في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج عن إدانته الشديدة للهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، داعيا إيران إلى الامتناع عن القيام بالمزيد من العنف.

وقال ستولتنبرج في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أدين الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأدعو إيران إلى الامتناع عن القيام بمزيد من العنف".

وأضاف ستولتنبرج أن "الدول الحلفاء تجري مناقشات مستمرة حول تطور الأوضاع، وسنبقى ملتزمين بمهمتنا التدريبية في العراق".

وأكد مسؤول في الناتو، في تصريح صحفي، سلامة صفوف قواته مشيرا "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قوات الناتو في العراق اصيبوا بالقصف الايراني".

واشار المسؤول الى أن "مهمة الناتو في العراق هي التدريب، وسنبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة"، مؤكدا "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية شعبنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، في إطار الثأؤ لمقتل قائد فيلق القدس قاسم الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
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