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أخبار البلد

الذهب الأصفر.. الفلاحين تكشف سبل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان الحكومه المصريه اتخذت عدة طرق لتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك من القمح (الذهب الاصفر ).

ولفت إلي أن المصريين يستهلكوا نحو 16مليون طن قمح سنويا والانتاج المحلي يقل عن9 ملايين طن قمح سنويا وتستورد الحكومه وحدها ما يقارب 7 ملايين طن قمح لدعم رغيف الخبز وتشتري من المزارعين سنويا اقل من 4 ملايين طن قمح.

واضاف ابوصدام ان الحكومه اتخذت عدة طرق لتقليل الفجوة الكبيره ما بين الانتاج والاستهلاك حيث يزيد الاستهلاك سنويا بزيادة عدد السكان ، وأكبر الخطوات التي أتخذت في الفتره الاخيره كانت تقليل الفاقد من محصول القمح المحلي بداية من اعداد الارض للزراعه وابتكار طرق زراعه جديده مرورا باختيار الاصناف المقاومة للأمراض وذات الانتاجيه العاليه واستخدام الالات الحديثه لاعداد الأرض للزراعه وحتي الحصاد

وأضاف أنه توجت هذه الطريقه بانشاء الصوامع الحديثه لتخزين القمح حيث كانت طرق التخزين التقليديه القديمه داخل الشون الترابيه تفقدنا نحو10% من الانتاج المحلي بالاضافه الي مشاكل التعرض للتلف نظرا لتعرض القمح المخزن بالشون للهواء والاتربه والحشرات والطيور .

واكد عبدالرحمن ان وزارة الزراعة قامت بجهود ملموسة في تضييق هذه الفجوة عن طريق توفير اصناف تقاوي اقماح ممتازة و متنوعة تصلح للزراعه لجميع الأجواء المصريه وذات انتاجيه عاليه كاصناف جيزة 168، جيزة 171، مصر 1، مصر 2، جميزة 9، جميزة 12، سخا 94،و شندويل1، سدس14.، بنى سويف 1، بنى سويف 5، بنى سويف 6، سوهاج 4، سوهاج 5 وبكميات كبيرة حيث وفرت الوزارة تقاوي قمح تكفي لزراعة مساحة 800 ألف فدان تقريبا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن اهتمام الحكومة بالقمح ظهر جليا في الاهتمام بوضع سعر مناسب له حيث سعر اردب القمح في الموسم الماضي ب 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 لتشجيع المزارعين علي الاستمرار والتوسع في زراعة القمح حتي وصلت المساحه المزروعه من القمح في موسم 2018/2019 الي نحو3 ملايين و250 الف فدان.
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