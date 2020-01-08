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مرأة

كارثة.. تعرف على العلاقة بين برودة الأطراف ونقص الفيتامينات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:05 م
اسباب برودة الأطراف
اسباب برودة الأطراف
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص بالشعور بالبرد أكثر من غيرهم، ولكن البعض منهم لا يعلم أن السبب يمكن أن يكون نقص الفيتامينات فى الجسم، والتى يحتاجها للشعور بدرجة حرارة الجسم الطبيعية للدفء.

ووفقًا لموقع "black doctor" نقدم إليكم أبرز الفيتامينات التى يمكن أن تسبب الشعور بالبرد وهى:-

- فيتامين B12:

ان اعراض نقص فيتامين B12، يمكن أن تشكل التعب وفقدان التركيز والذاكرة، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والامساك، كما يسبب فقر الدم، وبالاضافة الى تنميل الأطراف وخدر في الأطراف، نتيجة للضرر العصبي الذي يسببه، وهو ضرر غير رجعي اي لايمكن تصليحه اذا استمرت المشكلة دون علاج، ومن هنا يأتي احساسك بالبرد وخاصة بالاطراف.

ويمكن تعويض النقص في فيتامين B12 عن طريق تناول مصادره الغذائية من لحوم حمراء، ودواجن، ومأكولات بحرية، واغذية مدعمة.

- الحديد:

يعتبر نقص الحديد هو أحد امراض سوء التغذية الأكثر شيوعًا في العالم، وقد يساهم نقص مستوى الحديد في جسمك بزيادة احساسك بالبرودة وخاصة برودة الأطراف.

فالحديد هو عنصر مهم لصناعة مادة الهيموجلوبين المكونة لكريات الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الغذاء والاكسجين الى كافة خلايا الجسم.

واهم مصادر الحديد هي المصادر الحيوانية من كبد ولحوم حمراء، وماكولات بحرية كالمحار، والمصادر النباتية، كالخضراروات الورقية الخضراء الداكنة مثل السبانخ، والعدس والبقوليات، والحبوب الكاملة.

- الماغنيسيوم:

يعد الماغينسيوم من أهم العناصر المتواجدة في جسم الإنسان، وضروريا للعديد من العمليات الحيوية في الجسم، ولقد وجد بان نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم قد يكون مسؤول عن برودة الاطراف في الجسم، ويمكن الحصول على الماغنسيوم من مصادره الغذائية المتنوعة، كاللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، وفول الصويا والتوفو، والحبوب الكاملة والمكسرات، والبطاطا الحلوة، والخضروات الورقية الخضراء.
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