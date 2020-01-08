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توك شو

أحمد موسي يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:59 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهى عمرو
دخل الإعلامي أحمد موسى فى حالة من الضحك الشديد على الهواء، وقال إن ما ذكره منذ قليل عن تأثير الأمطار على صواريخ إيران مجرد ضحك، مُعلقًا: "أنا قصد أنى أقول إن الأمطار كانت السبب عشان الناس تضحك، وعشان كده ضربت المثل بالطلقة التى يتم وضعها فى الماء وتفقد مفعولها" .

وقد قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصواريخ الإيرانية لم تنفجر ووقعت فى مناطق صحراء قبل الوصول للهدف، معلقًا "الأمطار أثرت على الصواريخ الإيرانية.. وهى ماشية الأمطار سقطت عليها فلم تنفجر.. اللى حصل فى الصاروخ زي اللى بيحصل فى الطلقة عندما توضع فى المياه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بقايا الصواريخ الإيرانية تبين أنها فشنك، وأن وضع الصواريخ بعد ضربها لم تؤثر على متر واحد ولم تؤثر على 8 سم من الأرض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الصاروخ عندما يطلق فى أى مكان يدمر المنطقة بالكامل، وأكد موسي أن هذا تحليله الخاص ودليل على أن هناك اتفاقاً بين إيران والعراق و أمريكا.

وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن ما قامت به إيران لتهدئة الأوضاع، وأن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة أبلغت أمريكا بالموعد، موضحًا أن السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضرب للقواعد الأمريكية فى العراق.

وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن وزير خارجية إيران يعترف بالإبلاغ لأمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية فى العراق.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية لتهدئة الرأى العام فى إيران، ورفع الروح المعنوية فى الداخل.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم أمس يعتبر فيلماً سينمائياً، وأن النتائج التى ترتبت عليه صفر.
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