محمد فضل: الحضري كان مرشحا لتدريب حراس منتخب مصر.. فيديو

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن عصام الحضري، حارس المرمى المعتزل كان ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب مدرب حراس منتخب مصر في الفترة السابقة.





وكان اتحاد الكرة أسند في شهر سبتمبر الماضي قيادة منتخب مصر إلى حسام البدري المدرب الأسبق للأهلي.





ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد مباراة السوبر أو الدولة التي ستستضيف اللقاء المرتقب بين الأهلي بطل الدوري والزمالك الفائز بكأس مصر.





وقال محمد فضل، أثناء استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت"، إن "حسام البدري هو من قام باختيار جهازه الفني وعماد النحاس (المدير الفني للمقاولون العرب) كان ضمن الأسماء المرشحة لمنصب المدرب العام لكنه اعتذر".





وأضاف محمد فضل، "اللجنة الخماسية جلست مع حسام البدري وعرضت عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني لكنه قام بالاختيار، كما اعتذر بعض الأشخاص".





وواصل محمد فضل "شخصية حسام البدري ترفض أن يُفرض عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني".





واختتم محمد فضل "الحضري كان مرشحًا لتدريب حراس مرمى منتخب مصر، وهو أسطورة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك".



