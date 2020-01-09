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اقتصاد

التضخم الشهري لمصر يتراجع 0.2% خلال ديسمبر الماضي

الخميس 09/يناير/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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ايه الجارحى
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقـم القياسي العــام لأسعــار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة خلال ديسمبر ليسجل 104.4 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر 2019 الذي سجل 104.6 نقطة.

وكان معدل التضخم قد انخفض في نوفمبر بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بسبتمبر الذي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس الماضي الذي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بشهر يوليو الذي ارتفع بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يونيو الذي كان متراجعا بنسبة 1%، مقارنة بشهر مايو الذي سجل ارتفاعا 1% مقارنة بشهر أبريل الذي ارتفع 0.4% مقارنة بشهر مارس الذي سجل ارتفاعا قدره 0.9% عن شهر أبريل الذي سجل نموا قدره 1.8% مقارنة بشهر أبريل الذي ارتفع بنسبة 0.8% عن شهر ديسمبر 2018.

وأرجع أسبـــاب هــذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 6.3%، السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.8%، الحبوب والخبز بنسبة 2%، اللحوم بنسبة 1.7%، منتجات غذائية أخرى 1 بنسبة 1.7%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 2.5% خلال ديسمبر الماضي، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.
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