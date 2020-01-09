تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:
جورج وسوف فضحك | سارة نخلة تفتح النار على نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها
شنت الفنانة سارة نخلة هجوما شرسا على الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك عقب التطورات الجديدة التى تم الكشف عنها فى واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم.
الأسرة تتسلم جثمانه.. طلب غير متوقع من محامى قتيل فيلا نانسى عجرم
قررت أسرة القتيل محمد موسى استلام جثمانه من المستشفى، وذلك بعدما كانوا يرفضون هذا الأمر بسبب التحقيقات التى تجرى حاليا بعد واقعة اقتحام منزل نانسى عجرم.
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورا للفنانة نانسى عجرم مع القتيل الشاب السورى محمد موسى، توضح معرفتها به قبل وقوع الحادث.
بالأحضان والقبلات | أول ظهور لشقيق منى فاروق بعد أزمة الفيديو الإباحى | شاهد
نشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال استقبالها لشقيقها فى مطار دبى الدولى وهو أول ظهور له معها بعد أزمتها الأخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديو الإباحى.
جورج وسوف فضحك | سارة نخلة تفتح النار على نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها
شنت الفنانة سارة نخلة هجوما شرسا على الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك عقب التطورات الجديدة التى تم الكشف عنها فى واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم.
الأسرة تتسلم جثمانه.. طلب غير متوقع من محامى قتيل فيلا نانسى عجرم
قررت أسرة القتيل محمد موسى استلام جثمانه من المستشفى، وذلك بعدما كانوا يرفضون هذا الأمر بسبب التحقيقات التى تجرى حاليا بعد واقعة اقتحام منزل نانسى عجرم.
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورا للفنانة نانسى عجرم مع القتيل الشاب السورى محمد موسى، توضح معرفتها به قبل وقوع الحادث.
بالأحضان والقبلات | أول ظهور لشقيق منى فاروق بعد أزمة الفيديو الإباحى | شاهد
نشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال استقبالها لشقيقها فى مطار دبى الدولى وهو أول ظهور له معها بعد أزمتها الأخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديو الإباحى.