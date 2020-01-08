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فن

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:47 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا للفنانة نانسى عجرم مع القتيل الشاب السورى محمد موسى توضح معرفتها به قبل وقوع الحادث.

وقد نشرت منال عجاج مصممة ازياء سورية صورا تجع بين نانسى وزوجها والقتيل قبل وقوع الحادث الاليم وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت منال قائلة : "ما هو سر العلاقة بين نانسي وزوجها مع المغدور و ما هو السبب الحقيقي خلف جريمة القتل و ما هو الدافع لافراغ 16 رصاصة مرة واحدة ؟ .. ما خلف ذاك الحقد .. ما هو سبب نكران معرفتهم به و تحويله الى لص.. يتساءل الشعب السوري بأكمله .. مقربين من الفنانة الشهيرة بيعرفو القصة كاملة.

وأضافت منال قائلة : "أولهم المقرب ايلي ابو نجم صاحب الأسرار كلها ياريت تخبرنا .. ما هو السبب الذي دفع المغدور يصير حرامي بعد 13 سنةً اقامة في لبنان بسجل نظيف .. الى سرقة بيت نانسي عجرم".

وظهور هذه الصور عكس ما صرحت به نانسى عجرم وزوجها بعدم معرفتهما به او بهويته.  
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
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