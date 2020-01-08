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فن

جورج وسوف فضحك | سارة نخلة تفتح النار على نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:50 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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أحمد إبراهيم
شنت الفنانة سارة نخلة هجوما شرسا على الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك عقب التطورات الجديدة التى تم الكشف عنها فى واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم.

وقالت سارة نخلة: "عمري ما حبيتك دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. ١٦ رصاصة ليه بقا".

وأضافت سارة قائلة : "الولد اتقتل على أساس إنه في أوضة البنات إيه اللى جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات اوضة البنات فين كاميرات باقي الاوض الي جوزك بيقول انه ناسي الباسوورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق".

وأوضحت نانسى عجرم قائلة : "لما المذيعه سألتك ازاي في جروح فرجلك اصلا وانتي بتقولي كنتي في الاوضة ارتبكتي وقولتيلها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك الولد شغال عندكم في البيت من ٩ سنين ازاي دخل البيت طيب و في اربعه رجال امن ازاي قوليلي لو مش هم صحابه و عارفينه وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله اربع ساعات اصلا المسدس الي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه يعني انتو واكلين حق الولد و عارفين انه سوري غلبان مش هايعرف يعمل حاجة هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي".

واستطردت نخلة قائلة : "كفايا افترا الله ينتقم منك انتي وجوزك و عموما هو ماطلعش براءة هو لسه على ذمة القضية و ممنوع من السفر كل شوية تقولوا سوري سوري سوري فهمنا بقا انه سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفايا بقا تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد اه سوري وغلبان و بيشتغل عندكو ادوله فلوسه ومشوه مش تعملي سيناريو انتي وجوزك القاتل ١٦ رصاصة ليه هي قضية شرف و ثأر ولا سرقة".
جورج وسوف فضحك | سارة نخلة تفتح النار على نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها
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