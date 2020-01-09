تقارير: أليجري ينتظر إقالة سولسكاير من تدريب المان يونايتد

ينتظر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، إشارة مانشستر يونايتد لقيادة الفريق، ويراقب الوضع في "أولد ترافورد" تحسبًا لإقالة المدرب أولي جونار سولسكاير، خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.



فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن أليجري ظل متوقفًا عن التدريب، منذ رحيله عن يوفنتوس، آملا الجلوس على مقعد المدير الفني لمانشستر يونايتد.



وأوضحت أن أليجري رفض آرسنال، الذي حاول التواصل معه الشهر الماضي، كي يتولى المهمة الفنية خلفًا لأوناي إيمري.



لكن الصحيفة قالت إن سولسكاير، لا يشعر حاليًا بخطر الإقالة، رغم أنه حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات.



يذكر أن أليجري سبق أن صرح، بأنه لن يقود أي فريق هذا الموسم.



لكن كشفت تقارير إيطالية، أنه يتطلع للاتفاق مع ناديه المقبل مبكرًا، حتى يشارك في وضع سياسة صفقات الميركاتو الصيفي.