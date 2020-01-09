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تعليم

359 ألف طالب يؤدون امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:13 ص
امتحانات الصفين
امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي
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أحمد عبد العزيز
انطلقت اليوم الخميس، امتحانات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول بامتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية للصفين بإجمالي طلاب 359 ألف طالب وطالبة.

وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للصفين تجاوز 201 ألف طالب، وكذلك يؤدي في نفس التوقيت من ذات اليوم طلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين امتحان مادة اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية والبالغ عددهم مايزيد عن 158 ألفا للصفين.

شدد الديب على الدقة المتناهية في تقدير الدرجات لصفوف النقل التي أدّت الامتحانات والمراجعة أكثر من مرة في عمليات رصد الدرجات في الشيت الورقي والشيت الإلكتروني، وتحديد ميعاد لإعلان النتائج في وقت واحد بجميع الإدارات التعليمية.

وقال وكيل الوزارة أنّ امتحانات الصفين الثالث والرابع جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرف العمليات بكل إدارة أو غرفة العمليات المركزية أي شكاوى بشأن أي امتحان.

وأضاف "الديب"، أنه ورغم مرور المحافظة بحالة طقس غير مستقرة وسقوط أمطار غزيرة إلا أن الإدارات تغلبت على أية معوقات بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء للتخلص من كميات الأمطار.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية وإرسال التقارير أولا بأول.
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