تحرك برلماني لإعداد أسطول بحري لخفض أسعار الأسماك

أعلنت شادية ثابت عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الزراعة، بشأن أعداد أسطول صيد بشركة مساهمة مصرية للاستفادة من البحر الأحمر والمتوسط.



وأضافت "شادية" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لابد أن تنظر الحكومة إلى جميع المناطق التي من الممكن الاستفادة منها لتوفير كميات أكبر من الأسماك مما يؤدي إلى زيادتها في الاسواق لتنعكس بالايجاب على الاسعار الموجوده حالية فتقوم بتخفيضها مما يصب في مصلحة المواطن في النهائية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من هذه البحور حتى تكون بديل لمنتجات اخرى مثل الدواجن واللحوم ذات الاسعار المرتفعة، وذلك عن طريق الاتفاق مع شركة مساهمة تستطيع من خلالها إعداد الأسطور الصيد لتحقيق ذلك الأمر.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.