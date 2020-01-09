AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح

الخميس 09/يناير/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
وقع اليوم الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض، مع المهندس حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية، بغرض إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلومترامربعا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لاستخدامها في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلووات ساعة شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 10 /12 /2019، هذا وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، تعادل حوالي 8 مليارات جنيه مصري.

وتبلغ إجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021.

يأتي تنفيذ المشروع في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمرا تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الطاقة المتجددة تنجح فى تحصيل 300 مليون جنيه هذا العام

وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا لبحث التعاون بين البلدين

شاكر خلال استقباله سفير بريطانيا: قطاع الكهرباء يعمل لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.. إقامة مشروعات لرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع.. إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة تصل إلى 6,6 جيجاوات

مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات لمحطتي طاقة جديدة بقدرة 700 ميجاوات

بحضور مدبولي.. توقيع بروتوكولي تعاون بين مصر والإمارات لإنشاء محطتين للكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

باستثمارات 16 مليار جنيه .. بروتوكول بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة إماراتية لإنشاء محطتي توليد من الطاقة الشمسية والرياح

ترشيحاتنا

بالأسماء.. المستبعدون الـ 9 من مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

بعد مصرع والد إيهاب توفيق.. تعرف على مخاطر الأجهزة الكهربائية في المنزل

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

التحريات: إنقاذ 5 من العاملين بفيلا إيهاب توفيق بمدينة نصر.. و"الدفاية" سبب الحريق

لوصوله إلى مستحقيه.. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

سر تأخر وصول جثمان والد إيهاب توفيق إلى مسجد السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

mercedes vision.. مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار.. صور