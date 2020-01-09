الخارجية السعودية تدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات على السيادة العراقية، عقب استهداف طهران قاعدتين عسكريتين في بغداد وأربيل.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جددت المملكة دعوتها لضرورة ضبط النفس من قبل الأطراف كافة والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.



وتبنى الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين في العراق، بصواريخ باليستية، ثأرًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية جوية قرب مطار بغداد.



وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكان هدفها توجيه ضربة للمعدات العسكرية.