بفعل فاعل.. الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطها نظام صاروخي مضاد للطائرات

قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.



ووفقًا لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، أوضح مسؤول في البنتاجون ومسؤول مخابرات أمريكي ومسؤول في الاستخبارات العراقية، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت أمس في طهران، أصابها نظام صاروخي مضاد للطائرات عن طريق الخطأ.



وأشار المسؤولان الأمريكيان الى أن الحادث كان عن طريق الخطأ، ومن المحتمل أن يكون النظام الصاروخي المضاد للطائرات نشطًا بعد القصف الإيراني الذي شنته طهران على القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين في العراق، والذي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وكانت طائرة أوكرانية تحطمت أمس، الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في جنوب طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.



وأعلنت أوكرانيا أنها تدرس فرضية العمل الإرهابى فى حادث سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول محققين إلى إيران للمساعدة في التحقيقات الخاصة بكارثة الطائرة، وقال إن معرفة السبب وراء تحطم الطائرة يبقى ضمن أولويات كييف.