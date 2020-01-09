AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أندية الممتاز تتمسك بعدم تغيير شروط المسابقة والتدقيق بشأن الحكام وتطبيق VAR.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 06:57 م
صدى البلد
Advertisements
عقدت اليوم، لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن.

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على إجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
أندية الممتاز تتمسك بعدم تغيير شروط المسابقة والتدقيق بشأن الحكام وتطبيق VAR.. صور
أندية الممتاز تتمسك بعدم تغيير شروط المسابقة والتدقيق بشأن الحكام وتطبيق VAR.. صور
أندية الممتاز تتمسك بعدم تغيير شروط المسابقة والتدقيق بشأن الحكام وتطبيق VAR.. صور
أندية الممتاز تتمسك بعدم تغيير شروط المسابقة والتدقيق بشأن الحكام وتطبيق VAR.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن موعد تطبيق الـ VAR

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: معنديش بلاك لست وجريشة حكما للزمالك في الدوري.. فيديو

فرج عامر يوجه صدمة قوية لـ مرتضى منصور | تفاصيل

جمال الغندور: استخدام تقنية الـ var بداية من الدور الثاني.. فيديو

ثورة ضد التحكيم.. أندية الدوري ترفض الأخطاء وتطالب بالأجانب واتجاه للاستعانة بالـ VAR

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

ترشيحاتنا

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

الملكة القادمة.. كيف تستعد كيت ميدلتون لـ تسلم عرش بريطانيا

قرش يهاجم طفلة عمرها 9 أعوام ويصيبها في ساقها.. وهكذا تم إنقاذها

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لـ حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

ليبيا والتعاون الثنائي.. سامح شكري يسلم رئيس الجزائر رسالة من السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

قرش يهاجم طفلة عمرها 9 أعوام ويصيبها في ساقها.. وهكذا تم إنقاذها