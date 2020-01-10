برلماني يتقدم باستجواب للحكومة بشأن ارتفاع معدلات الفقر



قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه تقدم باستجواب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ارتفاع معدلات الفقر وكيفية تعهد الحكومة بخفض معدلات الفقر ، خاصة وأن ذلك يخالف برنامج الحكومة.



وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى الاستجواب يتضمن أيضا كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين فى ظل برنامج الحكومة التي قامت بتقديمه للبرلمان.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه ينتظر إدراج الاستجواب الذى تقدم به للعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته قريبا.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.