AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يتقدم باستجواب للحكومة بشأن ارتفاع معدلات الفقر

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه تقدم باستجواب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ارتفاع معدلات الفقر وكيفية تعهد الحكومة بخفض معدلات الفقر ، خاصة وأن ذلك يخالف برنامج الحكومة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى الاستجواب يتضمن أيضا كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين فى ظل برنامج الحكومة التي قامت بتقديمه للبرلمان.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه ينتظر إدراج الاستجواب الذى تقدم به للعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته قريبا.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع جلسة النواب.. رفض مناقشة قوانين الزراعة ومنادي السيارات

برلمانى يكشف مصير قانون المحليات بعد رفض أغلب النواب له

برلماني يتقدم بمشروع تعديل على قانون الرسوم القضائية

نائب: 3 قوانين ضمن أولويات البرلمان لإصدارها خلال دور الانعقاد الحالي

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن تزويد العدادات الكودية ببرامج ناطقة للمكفوفين

النواب يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية

ترشيحاتنا

حكم صلاة من ترك خطبة الجمعة عمداً | أمين الفتوى يجيب

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

بالسكينة.. طريقة لكشف لحم الحمير واللحم الفاسد والسليم

الأولى في مصر .. 10 معلومات لا تعرفها عن مدرسة هويتنا

نجم النمسا متهم بالاغتصاب.. تعرف على التفاصيل

رد الإفتاء على شخص يريد المسح على الكم عند الوضوء

AdvertisementS

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

طقس سيئ وأمطار.. رسائل مهمة من الداخلية لـ قائدي السيارات

رمضان صبحي يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي.. تفاصيل

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح .. فيديو

ميسي: ما حدث أمام أتلتيكو مدريد "عار" لا علاقة له بـ ليفربول وروما

بعد 43 يوما في ثلاجة الموتى .. دفن قتيلة محافظة صبيا والكشف عن مصير طفلها

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أخبار التوك شو.. اتفاق أردوغان مع السراج يستهدف استضافة الإخوان..مادلين طبر تعترف بغلطتها وتطلب السماح من الله.. والأرصاد تبشر المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

بعد 43 يوما في ثلاجة الموتى .. دفن قتيلة محافظة صبيا والكشف عن مصير طفلها