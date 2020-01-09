AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي

الخميس 09/يناير/2020 - 08:44 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
ا ش ا
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف على أساس سنوي ليسجل 4ر2 في المائة وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم 2019 ، مقابل 1ر2 في المائة في شهر نوفمبر السابق عليه.

وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، سجل معدل التضخم الأساسي على أساس شهري 2ر0 في المائة في ديسمبر 2019 ، مقابل معدل سالب بلغ 1ر0 في المائة في شهر نوفمبر السابق عليه ، ومقابل (صفر) مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق عليه.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أعلن عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ 2ر0 في المائة في ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 3ر0 في المائة في نوفمبر 2019 ومعدلا سالبا نسبته 4ر3 في المائة في الشهر ذاته من العام السابق عليه.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 1ر7 في المائة في ديسمبر 2019 مقابل 6ر3 في المائة في نوفمبر 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 2.4% في أكتوبر الماضي

البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 2.7% في أكتوبر الماضي

البنك المركزي ينشر أسباب خفض الفائدة.. تعرف عليها

النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%

بعد تراجع سعر الفائدة والدولار | سيارات وسلع وأجهزة كهربائية تنخفض أسعارها

بعد تخفيض نسبة الفائدة لـ 1% .. برلماني: ديون الدولة ستتراجع لـ 20 مليارا

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه زيسكو الزامبي بالزي الرسمي

لوصوله إلى مستحقيه.. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

بكري: الجيش الليبي يحقق انتصارات والمليشيات الإرهابية تهرب.. فيديو

طهران: أمير قطر يرفض أي توترات تستهدف إيران

قتيل وجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا الكندية..فيديو

الأهلي يعلن أفضل لاعب في 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها