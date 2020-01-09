البنك المركزي: ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف على أساس سنوي ليسجل 4ر2 في المائة وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم 2019 ، مقابل 1ر2 في المائة في شهر نوفمبر السابق عليه.



وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، سجل معدل التضخم الأساسي على أساس شهري 2ر0 في المائة في ديسمبر 2019 ، مقابل معدل سالب بلغ 1ر0 في المائة في شهر نوفمبر السابق عليه ، ومقابل (صفر) مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق عليه.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أعلن عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ 2ر0 في المائة في ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 3ر0 في المائة في نوفمبر 2019 ومعدلا سالبا نسبته 4ر3 في المائة في الشهر ذاته من العام السابق عليه.



وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 1ر7 في المائة في ديسمبر 2019 مقابل 6ر3 في المائة في نوفمبر 2019.