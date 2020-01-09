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رياضة

ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:10 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه -صامويل أومتيتي - سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" الجوهرة المشعة" بجدة بالسعودية، وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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