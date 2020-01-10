ملابس شتوية تسبب سيلان الأنف والسعال والحكة.. تعرف عليها





هذا الاكتشاف المتكرر قاد بعض الباحثين إلى اقتراح أن حساسية الصوف كانت أسطورة والبدء في البحث عن عوامل أخرى قد تسبب الأعراض.



من السهل معرفة سبب شعور الناس بالحساسية تجاه الصوف على الرغم من أن بعض الباحثين ما زالوا يعتبرون الصوف مادة مسببة للحساسية، إلا أن البيانات الحديثة قد حددت مكونًا محددًا من اللانولين قد يكون السبب الحقيقي لانزعاج كثير من الناس عند ارتداء الصوف وجدوا أيضًا أن حساسية الصوف قد ازدادت خلال العقد الماضي مما يجعله أكثر شيوعًا من المشتبه به أولًا.



قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان لديك حساسية أو حساسية تجاه الصوف. في حين أن الحساسية هي حالة وراثية، يتم تعريف الحساسية بشكل أكثر فضفاضة. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه شيء ما، فإن جسمك يعرفه بأنه غازي غير مرغوب فيه ويتفاعل بشكل خاص للرد.



يمكن أن تتطور الاستجابة للحساسية بسرعة وقد تتطور إلى أعراض أكثر حدة. وفي الوقت نفسه ، بحساسية ، يمكن أن يسبب أي عدد من الأشياء تهيجًا على مستوى السطح يزول بسهولة بمجرد إزالة المهيج.



أعراض حساسية الصوف

قد يصبح الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الصوف حاكين عندما يفرك الصوف جلدهم. من أعراض حساسية الصوف:

حكة في الجلد والطفح الجلدي (هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا)

غضب العينين

سيلان الأنف

سعال



حساسية الأطفال والصوف



الأطفال عرضة لتهيج الجلد لأن حاجز جلدهم أرق وبالتالي فهو أكثر حساسية. قد يصابون بالتهاب الجلد التماسي من مواد كيميائية أو ألياف في ملابسهم وبطانياتهم.



يظهر التهاب الجلد التماسي عادةً على الجلد مباشرةً حيث كان يلامس المادة المهيجة. يمكن أن تظهر حمراء أو جافة أو متشققة أو متقرحة.



قد يخجل الآباء من استخدام الصوف على أطفالهم لأنهم سمعوا أنه مادة مثيرة للحساسية. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي أُجريت عليها دراسة "مصدر موثوق" أن صوف ميرينو الرقيق ينتج بالفعل تهيجًا أقل عند الرضع عن الملابس القطنية.



وجدت دراستان أخريان أن صوف ميرينو رقيق لا يسبب ردود فعل عند الأطفال أو في أي فئة عمرية.



على أي حال ، ما لم تكن الحساسية تعمل في الأسرة ، فمن المحتمل أن يكون الصوف الناعم آمنًا للأطفال ، وقد يكون مفيدًا جدًا في الحفاظ على دفء الأطفال في فصل الشتاء. دائما استشر طبيبك إذا كان لديك مخاوف محددة.



بعض الناس لديهم ملابس صوفية مفضلة وقد تكون حساسًا للملابس والمواد الصوفية أمر شائع جدًا ويبلغ الأشخاص عن سيلان الأنف وعينين مائيتين وخاصة تهيج الجلد عند ارتداء الصوف.ابتداء من عام 1930 ، اعتبر الأطباء الصوف مادة مثيرة للحساسية ومع ذلك، حيث أصبح اختبار الحساسية أكثر شيوعًا، كان لدى العديد من الأشخاص نتائج سلبية على الصوف.