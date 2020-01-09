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حوادث

تجديد حبس 11 من مشجعي النادي الأهلي متهمين بإحياء رابطة ألتراس أهلاوي

الخميس 09/يناير/2020 - 08:37 م
تجديد حبس ١١ من مشجعي
تجديد حبس ١١ من مشجعي النادي الأهلي
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محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة حبس 11 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.
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