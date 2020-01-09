AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا وروسيا تعلنان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

الخميس 09/يناير/2020 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من اليوم الخميس.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، قوله في بيان: "بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 14:00 من 9 يناير 2020 نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف بورينكوف: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

وأشارت القناة إلى أن الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب يأتي بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا وسعيهما إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للانفصاليين والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

وتشهد المنطقة تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، في ديسمبر الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومترا مربعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لافروف: تركيا لم تتمكن من فصل المعارضة المسلحة عن جبهة النصرة بسوريا

أزمة ليبيا تنذر بصراع بين تركيا وروسيا.. أردوغان يصطدم بـ بوتين عقب إعلان استعداده التدخل عسكريا في طرابلس | وجرح سوريا يعمق خلاف موسكو وأنقرة

بوتين واتفاق أردوغان - السراج.. روسيا تعاقب تركيا.. ومواجهة مرتقبة في شرق المتوسط

مجددا.. أردوغان لـ أوروبا: لم يعد بإمكاننا تحمل اللاجئين

المعقل الأخير للإرهاب في سوريا.. هل تتحطم التوافقات التركية الروسية على أسوار إدلب؟

وزير دفاع تركيا: لن ننسحب من إدلب

ترشيحاتنا

تمهيدا لعودتهم إلى مصر.. اتفاق أردوغان مع السراج يستهدف استضافة الإخوان

استقالة حسام حسن من تدريب سموحة .. تفاصيل

بكري: الجيش الليبي يحقق انتصارات والمليشيات الإرهابية تهرب.. فيديو

هل يمكن للسحر أن يؤثر في شخص ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن؟

احمد الفيشاوى يتغزل في زوجته .. شاهد

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها