30 دقيقة.. برشلونة يستفيق وأوبلاك يتصدى لتسديدة ميسي في السوبر الإسباني بالسعودية

30 دقيقة مرت من أحداث مباراة فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تقام الآن، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني "السوبر كوبا" المقامة بالمملكة العربية السعودية.



كان أتليتكو مدريد أخطر في الربع ساعة الأولى من المباراة، ففي الدقيقة 5 ، راوغ الأرجنتيني أنخيل كوريا، أومتيتي مدافع برشلونة، وانطلق من الجهة اليمنى ، ليرسل عرضية أبعدها أرتورو فيدال، لتصل بدورها لتوماس بارتي والذي سددها أرضية من حوالي 35 ياردة، لكنها استقرت في يد نيتو حامي عرين الفريق الكاتلوني.



وفي الدقيقة التاسعة، مرر لودي كرة بينية لجواو فيليكس ، والذي حاول تسديدها داخل منطقة الجزاء ، لكنه أخطأ في تسديدها لتخرج خارج الملعب.



أما في الربع ساعة الثانية من المباراة، انقلب الحال تمامًا ، فتحولت السيطرة لفريق برشلونة بالكامل، لكن دون تهديد مرمى يان أوبلاك حارس فريق أتليتكو مدريد، إلا في كرة وحيدة، كان ليونيل ميسي قريبًا فيها من تسجيل هدف التقدم ، وذلك في الدقيقة 22 ، عندما انطلق ميسي بين المدافعين، ليمررها لجوردي ألبا ، والذي قام بدوره بإرجاعها بالكعب لميسي ، والذي سدد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة.



وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.