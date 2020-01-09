ملكة بريطانيا تشكل فريقا لبحث قرار الأمير هاري وزوجته

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، إن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية،طلبت تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، التخلي عن صفتهما الملكية والاتجاه "للاستقلال المادي".



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى أن الملكة إليزابيث طلبت من الموظفين لديها، العمل مع "دوق ودوقة ساسكس" بهدف إيجاد حل عملي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلنا أنهما سيتنحيان عن العائلة المالكة.



وبحسب الإذاعة، فقد أجرت الملكة اتصالا بنجلها الأمير تشارلز، أمير ويلز، وحفيدها دوق كامبريدج، الأمير وليام، واتفقوا على أنهم سيكلفون كبار الموظفين للعمل مع الأمير هاري وحكومة ساسكس، من أجل إيجاد حلول بشكل عاجل.



ولم يستشر الأمير هاري وميجان ميركل أي فرد من العائلة الملكية بشأن قرار التخلي عن صفتهما الملكية، كما أن قصر باكنجهام لم يكن على علم بنوايا "دوق ودوقة ساسكس".



وفاجأ إعلان هاري وميجان، على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، الملكة إليزابيث، جدة هاري، ووالده الأمير تشارلز ولي العهد، لأنه لم يتم التشاور معهما بشأن إصدار البيان، بحسب "رويترز".