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أخبار العالم

ترامب: يجب توسيع حلف الناتو ليشمل دول الشرق الأوسط وتغيير أسمه لـ"ناتومي"

الخميس 09/يناير/2020 - 10:16 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس ضرورة توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليشمل دول منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب - في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أوردتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - "يجب توسيع حلف الناتو ويجب أن يشمل الشرق الأوسط، واقترح أن يتم تغيير أسم الحلف إلى (ناتومي)، في إشارة إلى دول الناتو ودول الشرق الأوسط".

وقال الناتو - في بيان أصدره مساء أمس - إن أمينه العام ينس ستولتنبيرج أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع في المنطقة ودور الحلف.

وأفاد البيان بأن "الرئيس الأمريكي توجه إلى ستولتنبيرغ بطلب تكثيف انخراط الحلف في الشرق الأوسط".

وذكر الناتو أن ترامب وستولتنبيرغ "اتفقا على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الأمريكي - في وقت سابق اليوم - أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضربت إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة في العراق الليلة الماضية ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأشار ترامب إلى أن السلام والاستقرار لن يسودا الشرق الأوسط حتى وقف إيران "نشر العنف" في المنطقة، لافتا إلى أن "دول العالم المتحضرة عليها أن توجه رسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيراني مفادها أن حملتهم للقتل الإرهابي والعنف لن يعد يتم التسامح معها".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.
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