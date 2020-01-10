تعليم كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ.. تعرف على السبب

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في جميع المراحل غدا السبت، وكذلك امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.



حيث أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليمات بإلغاء الإجازات حتى نهاية الامتحانات، واعتبار يوم السبت عمل رسمي طوال أيام الإمتحانات، مشددة على توفير الهدوء للطلاب، ومراعاة ظروف الطقس التي تتعرض له المحافظة، والسماح للطلاب بدخول الامتحان دون معاتبتهم في حالة التأخير.



وقالت وكيل الوزارة، تبدأ أعمال التصحيح في اليوم الثاني من أداء الإمتحان، وشددت على وضع الجداول في أماكن واضحة للطلاب، وتحرير إثبات الحالة في حالة عطل اي تابلت أثناء تأدية الامتحان للصف الأول والثاني الثانوي، واستبداله بامتحان ورقي في حالة تعذر استبداله بتابلت آخر من هيئة التدريس.



وأضافت: إذا وجد الطالب أن الامتحان الخاص به على التابلت مخالف للشعبة الخاصة به ،يتم تسليمه امتحان ورقي خاص بتخصصه، ويتم تحرير محضر إثبات حالة، وإنها شددت على منع إعلان نتيجة الاختبارات الورقية قبل الإعلام المجمل للاختبارات الإلكترونية بمعرفة المديرية حتى لا يتعرض المسئول عن ذلك للمسائلة القانونية، ووجهت باستكمال سداد التأمين الخاص بالتابلت.



وأكدت وكيل الوزارة أنها شكلت غرفة عمليات مركزية برئاساتها تضم التعليم العام والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجي، و13غرفة عمليات فرعية تضم مديرو ووكلاء الإدارات والتطوير التكنولوجي والتعليم العام والتعليم الثانوى، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنها ناقشت خطة المرور على المدارس من قبل الإدارات التعليمية، كما تم تحديد أعداد الطلاب وأماكن ومواعيد اختباراتهم وراجعت المدارس بالاسم ومدى جاهزيتها.



كما شددت على إخطار طلاب الصف الأول والثاني الثانوى بكافة آليات التواصل عن مواعيد الامتحانات، وأن أسئلة الامتحان ستكون فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الأول، محذرة من اصطحاب الهواتف المحمولة خلال الامتحانات كما شددت على توقيع كشوف وإقرارات بجاهزية كافة أجهزة التابلت ومنصات الاختبار الإلكترونى لأداء الامتحانات بالتنسيق مع التطوير التكنولوجى.



وفى السياق ذاته شددت وكيل الوزارة على مطابقة الورقة الامتحانية لمواصفات ورقة الأسئلة، والحفاظ على سرية الامتحان على أن يشمل الامتحان ما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول،مؤكدة على ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول والثاني الثانوي، وتيسير التواصل بين المديرية والإدارت التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.