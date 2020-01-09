هنادي مهنى تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد | شاهد

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنى صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هنادي ، مرتدية بلوفر أنيقا برقبة عالية باللون الأبيض أبرز جمالها، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.



ويعرض حاليا لهنادى مهنى فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.



واحتفلت الفنانة هنادي مهنى، بحفل خطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، أواخر ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الأماكن العامة.



وفاجأ الموسيقار هانى مهنى، ابنته، هنادي، بحضور الفنان تامر حسنى حفل الخطوبة، حيث بكت من فرحتها بحضوره.



وشاركت هنادي مهنى خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.



