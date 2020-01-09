AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنادي مهنى تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد | شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنى صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنادي ، مرتدية بلوفر أنيقا برقبة عالية باللون الأبيض أبرز جمالها، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا لهنادى مهنى فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

واحتفلت الفنانة هنادي مهنى، بحفل خطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، أواخر ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الأماكن العامة.

وفاجأ الموسيقار هانى مهنى، ابنته، هنادي، بحضور الفنان تامر حسنى حفل الخطوبة، حيث بكت من فرحتها بحضوره.

وشاركت هنادي مهنى خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.

هنادي مهنى تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في خطوبة ولا مفيش| هنادي مهنى تتصدر جوجل بعد أزمة ابن خالد صالح

ماذا قال أحمد السعدني بعد خطبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

ربنا يسعدكم.. دنيا المصري تهنئ هنادي مهنا بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. شاهد

فيديوهات وصور جديدة لخطوبة هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

بعد ارتداء الأبيض في خطوبتها | شاهد إطلالات هنادي مهنا بنفس اللون.. أنهي أحلى؟

نحتفل لما ارجع.. انجي وجدان توجه رسالة لـ هنادي منهى واحمد خالد صالح بعد الخطوبة

ترشيحاتنا

شاهد.. انشقاق في حكومة السراج بسبب دعم الاستعمار التركي

تطور جديد.. اتحاد الكرة يحيل شكوى الزمالك ضد كهربا إلى الفيفا

جواسيس في مطاري بغداد ودمشق وراء مقتل سليماني .. تفاصيل

نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

عدلي القيعي يروي تفاصيل صفقة كلفت الأهلي 470 ألف دولار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون