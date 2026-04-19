الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أيمن الشيوي: مصر تمتلك آلاف العروض المسرحية.. ونحتاج قناة حقيقية لتوثيقها واستثمارها

رحمة سمير

أكد الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، أن مصر تمتلك ثروة مسرحية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، تتمثل في آلاف العروض التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة، داعيًا إلى ضرورة توثيقها وتصويرها وتسويقها عبر منصة إعلامية متخصصة.

وقال “الشيوي”، خلال كلمته في الفعالية التي أقيمت بمسرح ماسبيرو، إنه ناقش مع الكاتب أحمد المسلماني أهمية تصوير الأعمال المسرحية التي يقدمها البيت الفني للمسرح، خاصة المسرح القومي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ضرورة ثقافية وفنية للحفاظ على التراث المسرحي المصري.

وأوضح أن تجربة مسرح التلفزيون ليست مقتصرة على حقبة الستينيات فقط، بل شهدت مراحل متعددة، من بينها تجربة مهمة في عام 2008 حين تولى الإدارة الفنية لمسرح التلفزيون، مشيرًا إلى أن المشروع توقف لأسباب إنتاجية رغم أهميته الكبيرة.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية مسرحية قوية تشمل أكاديمية الفنون، والبيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمسرح الجامعي، معتبرًا أن هذه المؤسسات تنتج سنويًا عددًا كبيرًا من العروض التي تستحق التوثيق والانتشار.

وأشار الشيوي إلى أن العديد من قيادات المسرح والفن في مصر خرجوا من المسرح الجامعي، الذي وصفه بأنه “المصدر الأساسي لصناعة النجوم”، مؤكدًا أهمية دعم هذه التجارب وإبرازها إعلاميًا.

ودعا إلى إنشاء قناة متخصصة للمسرح أو دمج المحتوى المسرحي مع قناة سينمائية قائمة، لتصبح منصة واحدة قادرة على عرض وتوثيق الإنتاج المسرحي المصري، مؤكدًا أن “أي إضافة جديدة للعروض يجب أن تتحول إلى محتوى مصور وليس مجرد عرض محدود الحضور”.

وكشف رئيس قطاع المسرح أن هناك أعمالًا مسرحية مهمة لم يتم تصويرها حتى الآن داخل المسرح القومي، من بينها عروض كبرى مثل الملك لير للنجم يحيى الفخراني، ومش روميو وجوليت، وغيرها من الأعمال التي تضم نخبة من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر.

واختتم الشيوي كلمته بالتأكيد على أن الإرادة موجودة، لكن المطلوب هو التنفيذ الفعلي وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، قائلاً إن مصر تمتلك ثروة مسرحية قومية يجب استثمارها بشكل يليق بتاريخها الفني والثقافي.

