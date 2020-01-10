AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي يعلق على انضمام كهربا للأهلي .. ويؤكد: أسعى لجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد رشاد
علق رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الأهلي، علي انضمام محمود عبد المنعم كهربا لصفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات يناير الجارية.

وقال رمضان خلال تصريحات لفضائية "إم سي مصر": "أنا وكهربا أصدقاء منذ أن كنا في الناشئين وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وهو لاعب كبير ويؤدي أداء جيدا وسيكون عند التحدي والمسئولية".

وأضاف: "لن أكون حزينا بانضمامه، وأنا في الأهلي على سبيل الإعارة وستتنهي في شهر يونيو المقبل، وأتمنى له التوفيق مع الفريق وهو يؤدي بشكل جيد، وسعيد بتعاقد الأحمر معه".

وواصل: "هناك أشياء قد تكون خارجة عن إرداتي ولا أعلم الأمور كيف ستسير ومطالب النادي وقتها، وصعب أن أتحدث في هذه الأمور حاليا، وفي يونيو المقبل الأمور ستكون واضحة، تغيير المراكز شىء يخص المدير الفني، وهو يعرف مصلحة الفريق أكثر، وأجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية".

وأردف: "أسعى أن أنافس على جائزة الأفضل في إفريقيا، ولدي طموحات أن أكون متواجدا وشرف كبير لأي لاعب الترشح لمثل هذه الجوائز الكبيرة، لكن مصلحة النادي هي الأهم، والنادي والمنتخب هما اللذين سيضعاني في مكانة جيدة، وأتمنى أن أكون مرشحا لجائزة الأفضل وهذا ليس بعيدا".

وواصل:"السنغالي ماني فاز بالجائزة بعد أن أدى موسما جيدا، وماني وصلاح لاعبان كبيران، وماني يستحقها وأدى بشكل جيد جدًا مع ليفربول ومع منتخب السنغال".

وأكمل: "عدم فوز صلاح بالجائزة لا يقلل منه، فقد فاز بها مرتين متتاليتين، وهو لاعب كبير وأدى موسما جيدا وتوج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وفريقه متصدر الدوري وأتمنى أن يفوز بها صلاح العام المقبل".

وأكد رمضان صبحي: "تفكيري حاليًا العودة من الإصابة والتركيز خلال الستة أشهر المقبلة وأن أبذل أقصى ما لدي".

وعن فوز التونسي علي معلول بلاعب العام مع الأهلي قال: "هو يستحقها عن جدارة وأدى موسما جيدا، وقلت من قبل إنه أحسن لاعب في الدوري المصري، هناك تواصل مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لقاء النجم.. مهند مجدي: أشكر الخطيب على منحي الفرصة.. معنويات اللاعبين مرتفعة

بعد إعلان القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي.. آراء الجماهير حول من سيتوج بالجائزة.. فيديو

عماد متعب يكشف عن رأيه فى انضمام كهربا لـ الأهلي

أسامة نبيه: كهربا مسئول عن نجاحه أو فشله مع الأهلي.. وشرف لي تدريب الزمالك

ماذا قالت الجماهير عن انتقال كهربا لـ الأهلي .. فيديو

رضا عبدالعال يصدم كهربا: لن يكون لك دور فى الأهلي

ترشيحاتنا

عاجل.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

تعرف على مواصفات الصاروخ الإيراني Tor بعد إسقاطه الطائرة الأوكرانية

انهيار وحزن وبكاء| 5 فيديوهات جديدة من جنازة والد إيهاب توفيق

بدون أنسولين .. خدعة طبيعية للسيطرة على مرض السكري

عدلي القيعي يروي تفاصيل صفقة كلفت الأهلي 470 ألف دولار.. فيديو

رمضان صبحي يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة