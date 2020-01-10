رمضان صبحي يعلق على انضمام كهربا للأهلي .. ويؤكد: أسعى لجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

علق رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الأهلي، علي انضمام محمود عبد المنعم كهربا لصفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات يناير الجارية.



وقال رمضان خلال تصريحات لفضائية "إم سي مصر": "أنا وكهربا أصدقاء منذ أن كنا في الناشئين وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وهو لاعب كبير ويؤدي أداء جيدا وسيكون عند التحدي والمسئولية".



وأضاف: "لن أكون حزينا بانضمامه، وأنا في الأهلي على سبيل الإعارة وستتنهي في شهر يونيو المقبل، وأتمنى له التوفيق مع الفريق وهو يؤدي بشكل جيد، وسعيد بتعاقد الأحمر معه".



وواصل: "هناك أشياء قد تكون خارجة عن إرداتي ولا أعلم الأمور كيف ستسير ومطالب النادي وقتها، وصعب أن أتحدث في هذه الأمور حاليا، وفي يونيو المقبل الأمور ستكون واضحة، تغيير المراكز شىء يخص المدير الفني، وهو يعرف مصلحة الفريق أكثر، وأجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية".



وأردف: "أسعى أن أنافس على جائزة الأفضل في إفريقيا، ولدي طموحات أن أكون متواجدا وشرف كبير لأي لاعب الترشح لمثل هذه الجوائز الكبيرة، لكن مصلحة النادي هي الأهم، والنادي والمنتخب هما اللذين سيضعاني في مكانة جيدة، وأتمنى أن أكون مرشحا لجائزة الأفضل وهذا ليس بعيدا".



وواصل:"السنغالي ماني فاز بالجائزة بعد أن أدى موسما جيدا، وماني وصلاح لاعبان كبيران، وماني يستحقها وأدى بشكل جيد جدًا مع ليفربول ومع منتخب السنغال".



وأكمل: "عدم فوز صلاح بالجائزة لا يقلل منه، فقد فاز بها مرتين متتاليتين، وهو لاعب كبير وأدى موسما جيدا وتوج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وفريقه متصدر الدوري وأتمنى أن يفوز بها صلاح العام المقبل".



وأكد رمضان صبحي: "تفكيري حاليًا العودة من الإصابة والتركيز خلال الستة أشهر المقبلة وأن أبذل أقصى ما لدي".



وعن فوز التونسي علي معلول بلاعب العام مع الأهلي قال: "هو يستحقها عن جدارة وأدى موسما جيدا، وقلت من قبل إنه أحسن لاعب في الدوري المصري، هناك تواصل مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول".