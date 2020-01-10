بصوت أحلام وراشد الماجد .. أغنية "لا شيء مستحيل" بمناسبة الهوية الإعلامية للإمارات.. فيديو

أطلقت الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، أغنية "لا شىء مستحيل" غناء الفنانة أحلام والفنان راشد الماجد من ألحان فهد الناصر وكلمات عمر عناز.



ونشر حساب حكومة دبى عبر تويتر، فيديو أغنية: "لا شىء مستحيل"، حيث كانت قد كشفت دولة الإمارات الأربعاء الماضى عن التصميم الذى سيمثل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات فى رحلتها نحو الخمسين عام المقبلة، حيث كانت التصاميم الثلاثة التى تم التصويت علها حققت رقما قياسيا عالميا بتسجيلها 10.6 ملايين مشاركة من 185 دولة حول العالم، وفى النهاية تم اختيار شعار الخطوط السبعة.



الشعار الجديد يمثل للهوية الاعلامية الاماراتية، وهو عبارة سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديرًا للقادة السبعة الذين وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معًا نستطيع أن نبني.. معًا نستطيع أن نحلم.. معًا نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم.



يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ محمد بن راشد ،نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، كانا قد أطلقا الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي تحمل تصميم "الخطوط السبعة ".



وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن أن بلاده تخطط لزراعة 10 ملايين شجرة، وذلك وفى إطار احتفال الإمارات بإعلان عن الهوية الإعلامية الجديدة للبلاد خلال الخمسين عاما المقبلة وقال حساب حكومة دبى فى "تويتر": 10 ملايين شجرة ستزرعها الإمارات.. وتزرع من خلالها أيضًا أملًا جديدًا وقصة إلهام جديدة. ندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات الاستراتيجية في الدولة لاستخدام هذا الشعار ضمن مبادراتها وفعالياتها الاستراتيجية التي تنقل قصة الإمارات للعالم".