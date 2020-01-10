AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يحيي حفلا في الكويت .. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:21 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
شيري نبيل
أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بدولة الكويت مساء أمس الخميس، واستمر الحفل على مدار أكثر من ساعتين، قدم خلالها نجم الجيل العديد من أغانيه الجديدة والقديمة، حيث بدأ تامر الحفل بأغنيته الأخيرة "حلو المكان"، والتى يتضمنها أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، والمعروض حاليا فى السينمات بمصر وباقى الدول العربية.

الحفل أقامه تامر حسنى بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وتم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

قدم تامر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة منها "يا أنا يامفيش"، و"عيش بشوقك"، "ناسينى ليه"، "ورا الشبابيك"و"أخيرا"، وغيرها من أغانيه التى حققت صدى واسعا ونجاحا كبيرا.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
تامر حسني يحيي حفلا في الكويت .. صور
تامر حسني يحيي حفلا في الكويت .. صور
تامر حسني يحيي حفلا في الكويت .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يستعد لـ عرض الفلوس.. تامر حسني يعيد بث أغنية حكايات الحب عبر انستجرام

تامر حسني يتألق في حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب .. صور

ربنا يخليكوا لبعض.. بسمة بوسيل تحتضن تامر حسني: فخورة بيك

تامر حسنى يحيي حفلا غنائيا بالإمارات

31 ديسمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي

ريم البارودي تدعم تامر حسني بعد ترشحه لـ جينيس ريكورد

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة وحسام البدري .. والسبب حسن شحاتة

رضا عبد العال: حازم إمام ورمضان صبحي قد محمد صلاح 100 مرة

مصطفى بكري يكشف كواليس حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده.. فيديو

رد الإفتاء على شخص يريد المسح على الكم عند الوضوء

ملابس شتوية تسبب سيلان الأنف والسعال والحكة.. تعرف عليها

عدلي القيعي يعلن موعد الانتهاء من فرع الأهلي بالتجمع الخامس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة