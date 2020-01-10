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فن

محمد هنيدي ينعى والد إيهاب توفيق

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعى الفنان محمد هنيدي وفاة والد الفنان إيهاب توفيق بالاختناق إثر تعرض فيلتهم لحريق هائل صباح أمس الخميس.

وكتب هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏البقاء لله في وفاة والد صديقنا الفنان ايهاب توفيق ، ربنا يصبرك ويرحمه يارب".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎البقاء لله ربنا يرحم موتانا جميعًا" و "‏‎البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة" و "‏‎إنا لله وإنا إليه راجعون.. والبقاء لله".

يذكر أن المطرب إيهاب توفيق شيع جثمان والده الذي توفي صباح اليوم إثر حريق نشب بفيلته، وحضر كل من نادية مصطفى وحميد الشاعري ومصطفى كامل وغيرهم.

واندلع حريق فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي في جهاز التدفئة.

يذكر أن أسرة الفنان إيهاب توفيق أعلنت موعد العزاء ليكون يوم الأحد المقبل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحدثت الوفاة بعدما تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات مطافئ.
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