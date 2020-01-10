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رياضة

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:29 ص
النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
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محمد السعيد
يستضيف فريق النصر نظيره اتحاد جدة السعودي اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة النصر والاتحاد في تمام السابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3.

النصر ضد الاتحاد:

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

على الجانب الآخر يطمح فريق الاتحاد في خطفالثلاث  نقاط من العالمي، للخروج من دوامة النتائج المخيبة للآمال التي يقدمها هذا الموسم.

ترتيب النصر والاتحاد في الدوري السعودي:

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري السعودي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الحزم مع الشباب والتعاون مع الفتح.
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