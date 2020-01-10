ثقافة المنوفية تناقش "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع"





تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية.





عقدت مكتبة قورص محاضرة بعنوان "دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع" ، ألقاها سميح زاهر، وتحدث عن عملية الدمج وهي عبارة عن أسلوب إجتماعى واخلاقى يحقق المساواة والعدل لذوى الاحتياجات الخاصة مع الأفراد العاديين فى المجتمع .





وأشار إلى أن الدمج لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع يهدف الي تحقيق التكامل ومن عناصر هذا الدمج هو الطفل من فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب العاديين و المعلمين والمدربون والإدارة المدرسية والأسرة والكوادر البرامجية.





أقامت مكتبة منشأة سلطان محاضرة لنادى التكنولوجيا بعنوان "مقدمة ويندوز" لسميحة رشيد والتي تناولت مفهوم الحاسب الآلي ونظام التشغيل ومكونات الحاسب الآلى ووحداته ومكونات الشاشة الافتتاحية وكيفية التعامل معها.





نظم بيت ثقافة سرس الليان ورشة فنون أطفال بإستخدام ورق الفوم وذلك بحضانة توم أند جيري بسرس الليان، وقامت بعمل الورشة مسؤولة الفن التشكيلي هالة بدوى حيث تضمنت الورشة اشكال متنوعة مصنوعة من الفوم، بينما أعد بيت ثقافة الباجور معرض فنون تشكيلية للأطفال عن (25 يناير)، تضمن مجموعة من رسومات الأطفال التي جسدوا فيها بعض من أحداث الثورة وذلك تحت إشراف مسؤول النشاط.





ناقش بيت ثقافة سنتريس كتاب "حقوق الإنسان" تأليف محمد السيد سعيد، وذلك تحت إشراف مسؤول النشاط، والذي تحدث عن الحقوق الشخصية للإنسان سواء في الحياة والحرية وحرية الدين والتعبير والحق في الملكية والعمل والتعليم والثقافة



